Slachtoffer racet achter telefoondieven aan: drie jongeren aangehouden

De politie heeft gisteren drie jongeren aangehouden die verdacht worden van een telefoonroof. Daarbij kregen agenten hulp van het slachtoffer.

Het doelwit van de diefstal, een bewoner van Buitenveldert, had zijn telefoon te koop gezet op internet. Een van de dieven deed zich voor als eerlijke koper en sprak met het slachtoffer af. Toen de dief het toestel in handen had, wilde hij wegrennen. De eigenaar wilde hem tegenhouden en er ontstond een worsteling. Toch kon de oplichter ontkomen. Hij stapte in een gereedstaande auto en ging ervandoor.

Lees ook: Dief verkoopt gestolen fiets aan eigenaar

Het slachtoffer besloot samen met een familielid de achtervolging in te zetten. Ondertussen belde hij met 112 en kon hij de politie op de hoogte houden van waar de verdachten reden. De achtervolging kwam in de Bijlmer tot een einde. De verdachten waren te voet uit hun auto gevlucht, maar konden door toegesnelde agenten worden aangehouden. De Amsterdammers van 15, 19 en 20 jaar zitten vast.