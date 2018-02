Zussen van Holleeder moeten al snel opdraven als getuigen

De zussen van Willem Holleeder moeten al deze en komende maand naar de rechtszaal om te getuigen tegen hun broer.

Het getuigenverhoor van Sonja Holleeder staat 19, 20 en 23 februari op het programma. Astrid Holleeder volgt op 12, 16 en 23 maart. Dat blijkt uit een planning van de rechtbank die vandaag bekendgemaakt is.

Lees ook: Begin zaak Holleeder meteen vertraagd door strenge veiligheidsmaatregelen

Andere getuigen zijn onder anderen Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog (29 maart en 6 april) en Peter R. de Vries (9 en 12 april). Misdaadjournalist De Vries hoeft niet naar de zwaarbeveiligde rechtbank te komen. Zijn verhoor is in de normale rechtbank aan de Parnassusweg.

Lees ook: 'Holleeder is naast kaas meest bekende product van Nederland'

In een later stadium zullen ook Peter la Serpe en Fred Ros nog hun opwachting maken om een verklaring af te leggen tegen 'de Neus'. In totaal zijn er zestig zittingsdagen gereserveerd voor het megaproces tegen Holleeder. Pas na de zomer wordt bekend wat de eis van het Openbaar Ministerie is.