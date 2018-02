Honderden daklozen overnachten in winteropvang: extra bedden worden geregeld

Het is druk in de verschillende locaties van de winteropvang in de stad. Volgens de GGD zochten vannacht zo'n driehonderd daklozen de warmte en beschutting op van de opvang.

En het is vol in de opvang. Om die reden regelt de GGD extra bedden in bestaande opvanglocaties, zo weet Het Parool. 'We willen niet dat mensen met deze kou buiten slapen, dus we trekken erop uit om te kijken of er toch niet ergens nog iemand zit,' zegt de Amsterdamse GGD-zegsman tegen de krant.