Politie zoekt getuigen van overval Admiraal de Ruijterweg

De politie zoekt getuigen van een overval op een horecagelegenheid op de Admiraal De Ruijterweg. Gisteren kwam daar aan het begin van de avond een man met een mes binnen. Hij bedreigde een vrouwelijk medewerkster, die in haar eentje aanwezig was.

Nadat de man geld uit de kassa kreeg, vertrok hij weer. De vrouw is niet gewond geraakt bij de overval en wist nog te vertellen dat de man lichtgetint en tussen de 30 en 35 jaar oud was. Hij was mager, had een ingevallen gezicht en was ongeveer 1,80 meter lang. Hij droeg een zwarte jas met bontkraag en sprak Engels.

Tips

De politie vraagt iedereen met informatie over de overval om zich te melden. Ook mensen die rond 18:00 gisteravond iets opvallends hebben gezien in de omgeving, kunnen dat doorgeven. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844, maar ook anoniem of via het tipformulier.