Bouwvakker drukker dan ooit, maar ziet er niets van terug: 'Wij zijn degene die het maken'

Met een target van vijfduizend woningen per jaar wordt er in de stad volop gebouwd. Veel werk in de bouw dus, maar volgens de FNV stijgt de marktwaarde van de bouwvakkers niet mee.

Op zo'n dertig plekken in de stad werd vandaag actie gevoerd voor een betere CAO. De bouwvakkers vinden dat niet alleen de werkgevers maar ook zijzelf moeten meeprofiteren van de toegenomen vraag in de bouw: 'Wij zijn degene die het maken. De projectontwikkelaars zitten alleen maar op kantoor te delegeren als het ware.'

Miljoen inwoners

De vakbond wil een loonsverhoging van 3,5 procent, volledige doorbetaling bij ziekte en pensioen voor iedereen die vijfenveertig jaar in de bouw werkt: 'Werkgevers klagen steen en been over gebrek aan personeel en volgens mij, als je aantrekkelijk wil zijn voor nieuwe mensen, moet je ze vooral ook wat bieden op het gebied van loon en veiligheid.'

Voorlopig wordt er in de stad nog flink doorgebouwd. Volgens het CBS telt Amsterdam in 2034 maar liefst een miljoen inwoners. De vakbond gaat voorlopig dan ook nog door met actievoeren: 'Wij vinden dit getuigen van weinig respect. We willen allemaal een partje hebben van die taart die we met elkaar verdienen.'