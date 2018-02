Eline speelde, net als veel anderen, zelf voor politieagent: 'Ontwikkeling baart zorgen'

Steeds vaker spelen Amsterdammers zelf voor politieagent. Na een misdaad kunnen ze dankzij gps-systemen, beveiligingscamera's en sociale media zelf achterhalen wie de dader is. 'Dat is een ontwikkeling die zorgen baart.'

Zo luidt althans de mening van Gerrit van de Kamp, voorzitter van de Politievakbond ACP. Hij ziet het regelmatig gebeuren dat burgers zelf op zoek gaan naar de dader van een misdaad. 'Ik raad het mensen aan om te doen, als ze dat willen, zolang ze maar op hun veiligheid letten en die van anderen.'

Daders gevonden

Eline zag zichzelf ook genoodzaakt om politieagent te spelen. Vorige week werd haar motor gestolen op de Slotermeerlaan. De motor was 7.000 euro waard, dus Eline deed meteen aangifte, maar de politie legde die naast zich neer. Er zouden te weinig aanknopingspunten zijn.



Eline besloot toen om zelf als burgerrechercheur op onderzoek uit te gaan. En met succes. 'Ik ben in de buurt gaan zoeken naar beveiligingscamera's. Ik zag dat de snackbar die had, en ik vond ook een politiecamera.' Op de beelden waren de mogelijke dieven van haar motor te zien, die met een witte scooter kwamen aanrijden en vervolgens haar motor meenamen.

Discussie nodig

Vervolgens zocht Eline in haar buurt naar de witte scooter die ze ook op de beelden zag. Ze vond er een, met mogelijk dezelfde stickers erop. Met al die informatie ging ze voor de tweede keer naar de politie. Een woordvoerder laat weten dat de zaak dankzij de beelden is heropend.

Eline vindt het belachelijk dat zij zelf als burgerrechercheur op pad moest en ook Van de Kamp maakt zich zorgen over de ontwikkeling. 'Dit gebeurt steeds vaker, en als je dat niet oplost, dan heb je kans dat mensen de keuze maken om zelf hun spullen terug te halen of in te grijpen. Dat is niet wat wij willen. We moeten hier een discussie over voeren.'