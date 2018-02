Wietplantage brandt af op zolder van bedrijfspand Klaprozenweg

Aan de Klaprozenweg in de Buiksloterham is vanmiddag rond 17.00 uur een brand ontstaan op de zolder van een bedrijfspand. Volgens de politie was er op de zolder een wietplantage aanwezig.

De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle en vertelt dat het om een middelbrand ging. De Klaprozenweg werd door de brand tijdelijk afgesloten voor verkeer.

De brand ontstond volgens de brandweer door kortsluiting. De politie is bezig met onderzoek naar de wietplantage.