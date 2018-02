'Kandidaten screenen is voor kleine partijen lastig'

Een omstreden mening over homoseksualiteit of een gelogen cv: het gaat nog weleens mis bij het screenen van kandidaat-raadsleden in de stad. Vooral voor kleine partijen is het een grote opgave om er zeker van te zijn dat al hun kandidaten een schone lei hebben.

BIJ1 had een psychiater op de lijst die eigenlijk geen psychiater was en de nummer 7 van Forum voor Democratie had op Twitter een oplossing voor IS-strijders. Daar was, onder andere, te lezen dat een gearresteerde Franse radicale moslim volgens haar 'direct opgehangen' had moeten worden.

Volgens democratiedeskundige Reinder Rustema is het vooral voor kleinere partijen lastig om hun kandidaten naar behoren te screenen. 'Het is veel werk om alle nieuwe kandidaten te controleren, terwijl je in de aanloop naar de verkiezingen als vrijwilliger al zo veel te doen hebt. Het controleren schiet er dan bij in.'

Voorkeursstemmen

Toch blijft het niet bij alleen de nieuwkomers, ook D66 werd in verlegenheid gebracht door een oud interview in NRC. Daarin zei hun nummer 8, Yassmine el Ksaihi, dat homoseksualiteit volgens de islam een zonde is. In een verklaring zei ze dat ze het graag anders had geformuleerd, maar hoe wilde Ksaihi vandaag niet vertellen.

Wat zeker in het geval van FvD opvalt, is dat er verder geen sancties volgen. Rustema: 'Het lastige is dat, zodra de lijsten ingeleverd zijn, je op de lijst staat en er niets meer aan te doen is. Iemand kan wel uit de partij gezet worden, maar als hij dan met voorkeursstemmen alsnog gekozen wordt, komt hij wel gewoon in de raad.'