Ajax onder-19 uitgeschakeld in Youth League na strafschoppen

Ajax onder-19 heeft na een strafschoppenserie verloren van Paris Saint-Germain. Daardoor komen ze niet in de achtste finale van de Youth League, de Champions League voor A-junioren.

Feyenoord is er wel in geslaagd om de achtste finale te bereiken. In de wedstrijd waren meerdere mogelijkheden, maar de junioren slaagden er niet om om die te benutten. In de eerste helft wist Kaj Sierhuis bijna een prachtige goal te maken, maar de bal knalde via de lat het doel weer uit.

Lees ook: Ajax wil 15-jarig supertalentje van Vitesse

Ook in de tweede helft waren er een aantal mogelijkheden. In de 75ste minuut miste Sierhuis een strafschop, en Jurgen Ekkelenkamp schoot een bal recht op de doelman. Daardoor bleef het de hele wedstrijd 0-0.

Strafschoppen

Tijdens de strafschoppen misten Dani de Wit en Victor Jensen, terwijl de Fransen de strafschoppen wel wisten te benutten. Daardoor verloor Ajax met 2-4.