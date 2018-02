Noa Lang: 'Ik wil dit jaar mijn debuut maken'

Noa Lang reageert teleurgesteld op de uitschakeling van Ajax O19 tegen PSG. Binnen negentig minuten kwamen beide teams niet tot scoren. De penaltyreeks die volgde werd gewonnen door PSG.

Lang is op z'n zachts gezegd niet te spreken over de uitslag van de wedstrijd: 'Kut. Klote. Het is ongelofelijk. Een penalty die mis gaat, een onterecht afgekeurde goal. Het zit niet mee.'

Twaalde man

Er waren veel supporters aanwezig bij de wedstrijd en de spelers werden met vuurwerk onthaald: 'We zijn de supporters echt dankbaar. Ze waren echt de twaalfde man. Complimenten naar hen.'

Debuteren

Lang heeft nog maar één grote droom: 'Ik wil dit jaar mijn debuut maken. Dat is gewoon mijn doel voor dit jaar. En elke dag moet ik me weer laten zien.'

'Elke training, elke seconde moet ik mij bewijzen en laten zien dat ik er klaar voor ben en dat ik het wil en dat ik het kan. Ik denk dat ik wel de stijgende lijn te pakken heb. Ik moet gewoon mijn ding blijven doen zodat ze niet meer om me heen kunnen.'