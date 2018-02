Twee afzonderlijke restaurants in vlammen in half uur tijd

Op de Bilderdijkstraat heeft vanavond korte tijd een brand gewoed in het restaurant Riaz. De brand was ontstaan in het afzuigkanaal van de keuken, maar er is niemand gewond geraakt.

Het lukte iedereen om het restaurant zelf te verlaten. Ook de bewoners van de huizen boven het restaurant moesten even de straat op. Even na tienen gaf de brandweer het sein brand meester.

Ferdinand Bolstraat

Het was niet de enige brand in een horecagelegenheid vanavond. Ook op de Ferdinand Bolstraat was het raak. Daar werd een paar minuten voor de melding aan de Bilderdijkstraat een melding gemaakt van brand. De hulpdiensten moesten naar het restaurant Sari Citra komen. Hoe de brand daar ontstond, is onduidelijk.