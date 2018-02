Auto ontwijkt fietser en knalt tegen boom in Osdorp

Op de Ookmeerweg in Osdorp is vanavond een auto met hoge snelheid tegen een boom aangebotst. De automobilist wilde een fietser ontwijken, maar maakte een ongeplande manoeuvre.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur. De auto schampte eerst een fietser, die gewond raakte, raakte daarna een lantaarnpaal en eindigde tegen een boom. Ook de twee inzittenden van de auto raakten gewond.

De drie slachtoffers zijn ter plekke behandeld. Of ze daarna nog naar het ziekenhuis moesten, is niet bekend. Op foto's is te zien dat de auto, fiets en lantaarnpaal ernstig beschadigd zijn.