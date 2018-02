Badr en Hesdy Gerges hebben eerste staredown

Het gevecht tussen Badr Hari en Hesdy Gerges is pas over een maandje, maar zoals dat hoort bij een goede knokpartij, ontmoeten de twee opponenten elkaar vandaag al.

De persconferentie met Badr Hari en Hesdy Gerges is om 15.00 uur live te zien op AT5.

In een hotel vlakbij Schiphol is vanmiddag de allereerste staredown tussen de twee. Ook zullen ze tijdens een persconferentie vragen beantwoorden van aanwezige journalisten. Doorgaans leveren die persconferenties met Bad Boy-Badr het nodige vuurwerk op. De vorige keer liet hij tegenstander Rico Verhoeven achter en liep hij tijdens de persconferentie de zaal uit.

Hesdy Gerges en Badr Hari staan op 3 maart tegenover elkaar op het kickboksevenement van Glory Kickboxing in Ahoy. De twee vochten in 2010 ook al eens tegen elkaar. Toen werd Badr Hari gediskwalificeerd nadat hij Gerges vol in zijn gezicht trapte, terwijl de kickbokser al op de grond lag.

