Taxi vliegt 'spontaan' in brand in Noord

Een peperdure BMW-taxi is vanochtend in brand gevlogen in de Schaafstraat op het Bedrijventerrein Hamerstraat.

Volgens een getuige stond de wagen met draaiende motor geparkeerd op straat en kwam er plots rook onder de motorkap vandaan. De taxichauffeur is daarna meteen gewaarschuwd, maar ook hij kon niet voorkomen dat zijn taxi volledig afbrandde.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. De taxi moet als total loss beschouwd worden. Hoe de brand ontstaan is, is niet duidelijk.