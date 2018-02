Meerderheid raad staat welwillend tegenover mogelijkheid gekozen burgemeester

Een meerderheid in de gemeenteraad ziet een gekozen burgemeester wel zitten. Dat blijkt uit een telefonische rondgang van AT5.

Een petitie door van Meer Democratie haalde onlangs ruim 1200 handtekeningen op. Dat houdt in dat het voorstel nu behandeld moet worden in de raad. Het initiatief van de petitie komt van oud-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer.

Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad blijkt nu welwillend tegenover het plan te staan. Zo zegt D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig 'blij' te zijn met het initiatief. Hij geeft aan 'zo snel mogelijk te willen kijken wat we kunnen doen'. Ook de PvdA staat positief tegenover het idee. 'Wij zijn er van overtuigd dat burgers zeker zelf een geschikte burgemeester kunnen kiezen', zegt PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman.

Rutger Groot Wassink (GroenLinks) sluit zich hierbij aan. Volgens de fractievoorzitter vergroot de stad op die manier de invloed van de burgers. VVD ziet een gekozen burgemeester helemaal niet zitten. 'We zijn wel voor het betrekken van burgers, maar niet in een directe vorm. Niet voor het voorleggen van namen door burgers en niet voor een populariteitspoll. We zijn blij met het huidige systeem', zegt VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok.

De petitie wordt nu besproken door het college van B&W. 'Als die de boodschap naast zich neerleggen, dan gaan we proberen om 27.000 steunbetuigingen te verzamelen, om een referendum over het voorstel af te dwingen', liet Dubbelboer eerder aan AT5 weten.