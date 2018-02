In 2017 4,2 miljoen euro opgehaald met boetes vakantieverhuur

De gemeente heeft afgelopen jaar 4,2 miljoen euro opgehaald met boetes voor met name illegale vakantieverhuur aan toeristen. Er werden in totaal 378 bestuurlijke boetes uitgedeeld. Dit komt neer op een gemiddeld bedrag van 11.111,11 euro per boete.

Er zijn wel minder sluitingen geweest. Dat komt omdat er in 2017 minder panden volledig werden verhuurd aan toeristen. Volgens woonwethouder Laurens Ivens zijn er in het afgelopen jaar in totaal 1407 woningen weer beschikbaar geworden voor bewoning. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties meldde eerder al dat er 900 corporatiewoningen zijn vrijgemaakt voor nieuwe huurders. Ook stabiliseert het aantal appartementen dat te huur wordt aangeboden op vakantieverhuursites al Airbnb. Dit blijkt uit de rapportage Toeristische verhuur van woonruimte.

Lees ook: Nu al meer 'Airbnb-boetes' dan in heel 2016

De gemeente heeft eerder afspraken gemaakt met Airbnb, onder andere over het maximaal aantal dagen dat een woning verhuurd mag worden. Deze regels hebben volgens de gemeente niet geleid tot een waterbedeffect of een overstap naar andere platforms. Hiervoor was wel een vrees.

Lees ook: Illegale bordelen en hennepplantages: bewoners 900 huurwoningen uit huis gezet in 2017

In 2017 stabiliseerde de vakantieverhuur en kwamen er minder illegale praktijken voor. Dit komt ook door maatregelen van Airbnb zelf. Zo werden er afgelopen jaar van 1770 advertenties de kalander op slot gezet, omdat de limiet van zestig dagen verhuur bereikt was. Vanaf 1 januari 2019 is deze limiet teruggeschroefd naar dertig dagen verhuur.