Chaos met trams door 'defect spoor' bij Centraal Station

Het tramverkeer rond Centraal Station is ontregeld door een kapot spoor. Daardoor rijden trams 13 en 17 voorlopig niet door de binnenstad.

Het gaat om de trams die op het westelijk deel van het plein vertrekken. Tram 1 is omgeleid en 13 en 17 zijn flink ingekort en mijden het Stationsplein. Lijnen 2 en 5 kunnen wel voorzichtig en stapvoets het defecte spoor vlak voor het plein trotseren.

Tram 1 rijdt om via het Damrak, terwijl trams 13 en 17 niet verder gaan dan de Elandsgracht en keren bij het Frederik Hendrikplantsoen in West. Inmiddels zijn er medewerkers van het GVB aanwezig op het Stationsplein om uitleg te geven over de situatie.

Volgens het GVB gaat de reparatie van het defecte spoor mogelijk de hele dag duren, waardoor ook de getroffen trams de hele dag aangepast rijden. De oorzaak van het defecte spoor is 'een soort bult' die naar boven kwam, waardoor het spoor brak.