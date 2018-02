Twee tieners gezocht na overval op opticien in De Baarsjes

De politie is op zoek naar twee jongens die vanochtend een opticien op de Jan van Galenstraat hebben overvallen. Mogelijk is er bij die overval een wapen gebruikt.

Via Burgernet vraagt de politie aan mensen om uit te kijken naar de twee jongeren van een jaar of 15 a 16 jaar oud. Het gaat om één licht getinte jongen, de ander is donker getint. Na de overval zijn ze weggevlucht in de richting van de Admiraal de Ruijterweg.

Volgens een getuige is een gedeelte van de Jan van Galenstraat afgezet en is er veel politie aanwezig.