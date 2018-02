Verkeer gestremd door kapotte slagbomen in Vogelbuurt

Verkeer dat vanmiddag over de Johan van Hasseltweg in Noord rijdt, komt bij de brug over het Noordhollandsch Kanaal voor dichte slagbomen te staan.

Door een storing gaan de slagbomen van de Meeuwenbrug niet meer open. Verkeer, inclusief het openbaar vervoer, wordt omgeleid.

De politie meldt dat er een storingsploeg onderweg is om de slagbomen te maken.

