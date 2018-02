Huren weer flink gestegen: 'Het middensegment is in Amsterdam vrijwel afwezig'

De huurprijs van één vierkante meter woonruimte in de stad, is het afgelopen half jaar met bijna 9,9 procent gestegen naar 18,42 euro. Daardoor is huren in de stad alleen maar duurder aan het worden.

Dat blijkt uit de vanmiddag gepresenteerde huurmarktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). 'Aan huurwoningen in het middensegment is nog steeds een groot gebrek. De vrije huursector moet echt veel groter om de groeiende vraag aan te kunnen', concluderen de opstellers van het rapport.

Amsterdam blijft veruit de duurste stad om te huren. Afgelopen half jaar betaalden huurders in de vrije sector 18,42 euro per vierkante meter. Rotterdam volgt met 12,25 euro. Hoewel Amsterdam dus erg duur is om te huren, valt op dat in Almere de prijzen in verhouding veel harder stijgen. Dat komt doordat je vanuit Almere-Poort zo in Amsterdam bent.

Middensegment afwezig

De opstellers van het rapport merken op dat landelijk gezien 62 procent van de nieuwbouwwoningen in het middensegment valt. Dat zijn huurwoningen die tussen de 710 en 1000 euro per maand kosten. Maar in Amsterdam ligt dat percentage slechts op 7 procent. De overige vrije sector-nieuwbouw in de stad is duurder dan 1000 euro per maand. 'Het middensegment is in Amsterdam vrijwel afwezig.'

De NVM en VGM NL wijzen ook op nationale en internationale beleggers die woningen opkomen en vervolgens verhuren. 'Er wordt geïnvesteerd in woningen die worden aangeboden door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere beleggers. Het gaat hierbij om particuliere beleggers, maar ook pensioenfondsen, vastgoedfondsen en verzekeringsmaatschappijen uit binnen- en buitenland zijn gretig.'

Ook opvallend is dat expats steeds vaker hun huurwoning inwisselen voor een koopwoning. 'In Amsterdam, maar ook in een gemeente als Wassenaar, kiezen steeds meer expats ervoor om al na een tot twee jaar een woning te kopen. Dat is een direct gevolg van de steeds hogere huurprijzen en de zeer lage hypotheekrente.'