Marechaussee haalt verdachte Deense autodief (34) uit vliegtuig

Een 34-jarige Deen is vandaag in vandaag op Schiphol aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij autodiefstal. Hij zat al in de door hem geboekte vliegtuigstoel toen hij in de boeien werd geslagen.

Toen de Koninklijke Marechaussee bij de vertrekpassage een auto en twee inzittenden controleerde, bleek de auto met Deens kenteken als gestolen te zijn opgegeven. Daarop werden de bestuurder en de passagier aangehouden. Het gaat om een 32-jarige man uit Denemarken en een 28-jarige Irakees.

Camerabeelden wezen uit dat er een derde man in de auto had gezeten, schrijft de marechaussee op Facebook. De 34-jarige Deen was op dat moment al aan boord gegaan van een toestel waarmee hij naar Ierland zou vliegen. De marechaussee is het toestel binnengegaan en heeft daar de derde verdachte aangehouden.

De drie verdachten zijn overgebracht naar het bureau van de Koninklijke Marechaussee, waar het onderzoek naar de vermeende diefstal wordt voortgezet.