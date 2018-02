Bewoners houden verkoop sociale huurwoning tegen met bijzonder experiment

Wooncorporatie Copekcabana en Ymere hebben een principe-akkoord gesloten over de dertig sociale huurwoningen in de Van der Pekbuurt. Met het akkoord blijven de woningen eigendom van Ymere, maar nemen de bewoners van Copekcabana de beheertaken van Ymere over.

Dat maakt Ymere vandaag bekend. De bewoners in Noord, die vorig jaar op eigen initiatief wooncorporatie Copekcabana zijn gestart, deden in februari 2017 een bod om twee huizenblokken in de Anemoonstraat en Oleanderstraatvoor voor 5,5 miljoen euro te kopen van Ymere. Dit werd een maand later afgewezen, omdat volgens Ymere de financiële risico's te groot waren. Vervolgens gingen beide partijen op zoek naar een alternatief.

Akkoord Copekabana

Dat akkoord is vandaag gesloten. Het verschil met het oorspronkelijke plan is dat Copekabana de beheertaken van Ymere overneemt. Zo zullen de bewoners van Copekabana het onderhoud van het pand overnemen en de binnentuin beheren. Daarnaast worden de bewoners betrokken bij het toewijzen van de woningen aan huurders.

Copekabana is opgericht in 2017 om de sociale woningmarkt in de buurt in balans te houden. Ymere wilde de dertig huurwoningen in de verkoop zetten, waarna de bewoners in Noord in actie kwamen en de twee huizenblokken zelf wilden kopen om de sociale huurwoningen te behouden.

Sociale huurwoningen

Nu het akkoord met Ymere rond is, zal Copekcabana volgens het plan alsnog in eigen beheer de woningen verhuren aan mensen met een laag inkomen, maar blijven de huizenblokken van Ymere. Voor het gebruik van de dertig woningen betaalt Copekabana collectieve huur.

De komende weken werkt Copekabana het experiment verder uit. De gemeente moet nog toestemming geven voor de verhuur. Dat besluit zal naar verwachting in maart worden genomen.