Amsterdam in top 10 kleinste vermogens

Amsterdam staat in de top 10 van laagste vermogens. Het vermogen is desondanks wel gestegen. In 2016 bezit een gemiddeld huishouden in Amsterdam 4.000 euro. Een jaar eerder was dat nog 3.200 euro.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Amsterdam staat samen met Rotterdam (1.900 euro), Lelystad (2.200 euro), Groningen (2.600 euro) en Den Haag (3.700 euro) in de top tien van laagste vermogens.

Dat Amsterdam in de top tien van de armste gemeentes staat, komt volgens het CBS doordat er in de stad relatief veel jongeren wonen. Daarnaast wonen er ook veel uitkeringsontvangers en migranten met een niet-westerse achtergrond, die doorgaans niet veel vermogen hebben.

Grootste vermogen

De gemeente met het grootste vermogen was Laren. In het Gooische dorp bezit de gemiddelde inwoner 281.000 euro. Daarnaast staan een aantal kleine gemeenten uit Noord-Brabant in de top tien van hoogste vermogens, waaronder Sint Anthonis, Alphen-Chaam, Oirschot, Haaren, Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek. Hier wonen relatief veel ouderen, die al in hun leven een groot vermogen opgebouwd hebben.