Tweede 'bobbel' duikt op: trams ook tijdens avondspits ontregeld

Het defecte spoor bij Centraal Station is nog niet gerepareerd. Er is zelfs een nieuwe 'bobbel' opgedoken, waardoor de schade inmiddels groter is.

Vanochtend brak een deel van het tramspoor vlak voor het Stationsplein. De oorzaak was 'een soort bult' die opeens uit de grond was gekomen. Het ontregelde de trams die aankomen en vertrekken op de westelijke zijde van het Stationsplein.

Trams 13 en 17 konden niet meer de binnenstad in en lijn 1 moest omrijden via het Damrak. Inmiddels is er een tweede 'bobbel' uit de grond gekomen, laat het GVB weten. Daardoor is ook een tweede stukje van hetzelfde spoor gebroken. De situatie blijft voorlopig zoals hij is.

Trams 2 en 5 blijven nog wel over de gebroken rails rijden, maar kunnen dit alleen stapvoets. Tussen het passeren van de trams door probeert het GVB de boel te lassen. Het vervoersbedrijf denkt dat dit vanavond wel lukt, zodat reizigers in de ochtendspits er geen last meer van ondervinden.