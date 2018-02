Festival-decibellen binnenkort voor iedereen inzichtelijk

Amsterdammers kunnen binnenkort live opzoeken hoeveel decibellen de speakers op festivals en evenementen in de stad produceren.

De gemeente heeft in 2017 op een aantal festivals geëxperimenteerd met het realtime doorspelen van meetgegevens aan handhavers en toezichthouders, schrijft Het Parool vandaag. Zo hebben zij altijd de meest actuele gegevens bij de hand en kunnen indien nodig snel ingrijpen. Met een eenvoudige technische aanpassing kunnen die meetgegevens voor iedereen inzichtelijk worden gemaakt.

Dus woon je naast het Oosterpark en kun je niet slapen door die irritante dreunende bass? Of word je juist horendol van de strijkers tijdens het Prinsengrachtconcert? Dan kun je straks zelf dus uitzoeken hoeveel geluid er vandaankomt.

De tool waarmee de geluidsbelasting inzichtelijk wordt gemaakt, is onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid waarover de gemeenteraad zich komende week buigt. Hoewel het aantal evenementen nog niet wordt teruggeschroefd, wil het college de overlast van festivals en evenementen zoveel mogelijk terugdringen. De strenge eisen moeten er toe leiden dat de branche innovatiever wordt, niet alleen in het beperken van geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Maximaal 85 dB(C)

Sinds 1 januari van dit jaar mag het geluidsniveau maximaal drie keer per jaar 85 dB(C) tot de gevel zijn. Die meeteenheid is in opdracht van de gemeente door een onafhankelijk bureau ontwikkeld en bedoeld om de overlast te meten die daadwerkelijk wordt ervaren.

Waar bijvoorbeeld overlast door een trillende bass niet in reguliere decibellen kan worden gevangen, wordt die overlast met de eenheid dB(C) wel gemeten. Tot 85dB(C) aan de gevel kun je binnenshuis een gesprek voeren en in slaap vallen, zo is de gedachte achter de limiet.

Muziekbelevenis

Sommige raadsleden willen dat het maximale geluidsniveau, ook om gehoorschade bij bezoekers te voorkomen. Organisatoren van festivals als Milkshake, het Jordaanfestival en Kwaku willen daar niet aan, omdat ze bang zijn dat het ten koste gaat van de muziekbelevenis.