Handgranaat op deur waterpijpshop bleef urenlang onopgemerkt

De handgranaat die vorig week werd bevestigd aan de deur van een waterpijpshop in de Jan Evertsenstraat was geplakt, heeft daar urenlang gehangen. Dat blijkt uit onderzoek van de recherche.

Het projectiel werd in de nacht van 1 op 2 februari met tie-wraps vastgemaakt aan de waterpijp- en souvenirwinkel in de Jan Evertsenstraat. De dader ging er vervolgens op een scooter vandoor, richting de Witte de Withstraat.

De eigenaar van de waterpijpshop in De Baarsjes ontdekte de granaat toen hij rond 12.30 uur bij zijn winkel aankwam. Hij belde het direct het alarmnummer, waarop de politie zette het gebied af zodat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) de granaat onschadelijk kon maken. Nadat het explosief was verwijderd, werd de straat werd weer vrijgegeven. Op het moment is de politie bezig met een onderzoek naar de herkomst van de handgranaat.

Meer handgranaten

Het was niet de eerste handgranaat die werd achtergelaten in de stad. Sinds vorig jaar februari zijn bij drie horecagelegenheden handgranaten op de deur geplakt of naar binnen gegooid.

Vandaag werd bekend dat de politie gisteren een 17-jarige verdachte heeft aangehouden voor het naar binnen gooien van een handgranaat bij Café in the City, op 8 februari vorig jaar. De politie vermoedt dat hij uit dezelfde dadergroep komt als de verantwoordelijke voor de handgranaat op de deur bij Club ABE.