Gerrit Rietveld Academie grijpt niet in nu omstreden duo tóch komt

De Gerrit Rietveld Academie staat toe dat kunstcritici Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha morgen komen spreken op de kunstenaarsschool. Eerder annuleerde de instelling nog een première van het duo.

Toch vindt Annelies van Eenennaam, directeur van de Gerrit Rietveld Academie, uitspraken van Sinha 'discriminerend en racistisch'. Zij wil wel achter gesloten deuren in gesprek met het duo om uit te leggen waarom een eerdere uitnodiging geannuleerd werd.

De afgelopen dagen was er behoorlijk wat ophef over de vraag of de twee wel of niet mochten langskomen. Het oorspronkelijke plan was dat Ruitenbeek en Sinha morgenmiddag de première van hun reportage over kunstverzamelaar Bert Kreuk zouden laten zien op de Gerrit Rietveld Academie. Daarna wilden ze in debat met studenten. Maar toen sommige (oud-)studenten en leraren de aankondiging van het evenement zagen, besloten ze in verweer te komen. De filmpjesmakers zouden namelijk 'racistisch, homofoob en seksistisch' zijn.

'Veilige leeromgeving'

Ruitenbeek en Sinha zetten sinds een jaar incidenteel filmpjes op hun YouTube-kanaal. Dat doen ze onder de naam Keeping It Real Art Critics (Kirac). In hun beschouwingen nemen zij geen blad voor de mond. Zo schreef Sinha vorig jaar een opiniestuk waarin zij uithaalde naar een tentoonstelling van het Stedelijk Museum. De bezoekers zouden het werk van Zanele Muholi ('een verwende snol') interessant moeten vinden 'alleen omdat ze uit Zuid Afrika komt, lesbisch en zwart is'. Ook waren mensen boos op een video waarin Sinha de ophef rond de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein in aan ander daglicht probeert te plaatsen.

Naar aanleiding van de kritiek besloot de Gerrit Rietveld Academie om het evenement te annuleren. De school doet dat onder het mom van 'een veilige leeromgeving'. Dat leidde weer tot een tegenreactie van studenten die dit censuur vinden, iets wat juist op een kunstenaarsschool onwenselijk is. Een van de studenten die de vrijheid van meningsuiting wil redden bood daarom aan dat Ruitenbeek en Sinha morgen in zijn werkruimte langs konden komen.