Badr Hari tijdens staredown met Hesdy Gerges: 'Topsport is op het randje van krankzinnigheid'

Kickbokser Badr Hari en rivaal Hesdy Gerges staan op 3 maart tegenover elkaar tijdens het kickboksevent Glory Kickboxing. Vandaag ontmoetten de twee elkaar tijdens een persconferentie in een hotel bij Schiphol, waar ook een staredown plaatsvond.

Badr Hari lijkt zin te hebben in de wedstijd tegen Gerges, maar geeft toe dat de kickbokswereld een 'gekke wereld' is: 'Ja natuurlijk, topsport is op het randje van krankzinnigheid. Het is net eroverheen of net op het randje.'

Uiterste van jezelf

Volgens Hari heeft dat zo z'n voor- en nadelen. 'Dat is als je het uiterste van jezelf vraagt. Dat zorgt ook voor de mooiste wedstrijden. En soms ook voor de minder mooie momenten in je carrière. Maar dat gaat samen, hand in hand.'

Op de vraag of dat weer kan gebeuren heeft Hari een vlot antwoord: 'Dat is koffiedik kijken, maar als hij er goed voor gaat liggen...'

Goede wedstrijd

Hari's tegenstander Hesdy Gerges zegt niet te weten waarom Hari hem in 2010 vol in zijn gezicht trapte, toen hij al op de grond lag. 'De een zegt: dat is emotie, de ander: vermoeidheid. Ik heb daar mijn bedenkingen over. Die zijn nu jaren later niet meer relevant.'

Gerges kijkt - net als Hari - uit naar de wedstrijd. 'We gaan het gewoon op 3 maart nog een keer overdoen en dan op een goede manier.'