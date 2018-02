'Te zot voor woorden' dat krakers voorlopig op ADM-terrein mogen blijven

De eigenaar van het ADM-terrein is woedend over het vonnis van de Raad van State. Het hoogte rechtsorgaan besliste vanmiddag dat het ADM-terrein voorlopig niet wordt ontruimd. En dat is tegen het zere been van eigenaar Chidda Vastgoed B.V. 'Ze hebben nooit een euro huur betaald.'

Niels Kooijman voert het woord namens de terreineigenaar en noemt het besluit van de Raad van State 'te zot voor woorden'. 'Waarom moet de belastingbetaler opdraaien om woningen te regelen voor een stel krakers?', zegt hij tegen AT5. 'Ze wonen daar al twintig jaar, al vier lang roep ik iedere week dat ze er af moeten. Ze hebben vier jaar lang de tijd gehad om alternatieve, vervangende woonruimte te zoeken.'

Sinds de eerste krakers zich er twintig jaar geleden vestigden, is het ADM-terrein uitgegroeid tot een vrijplaats waar alleenstaanden, stellen en gezinnen wonen. Hen kun je niet zomaar op straat zetten, oordeelde de rechter vanmiddag. Hoewel het terrein dus nog niet mag worden ontruimd, is het nog steeds de bedoeling dat de krakers de vrijplaats verlaten. En dus moeten ze nu écht op zoek moeten naar vervangende woonruimte, drukte de rechter hen op het hart.

Hoewel het eind van het verblijf van de krakers op het terrein dus in zicht lijkt, zijn ze 'heel, heel opgelucht' door het vonnis. 'Waar moesten al die mensen naartoe?' verwijst Hay Schoolmeesters naar de circa tweehonderd bewoners van het begroeide terrein. 'Daar was geen oplossing voor.' Bovendien hoopt hij dat het nieuwe, nog aan te treden college, na de verkiezingen wil 'bedenken wat nu werkelijk goed is met dit terrein.'

De krakers blijven in ieder geval tot de zomer welkom op het terrein, want dan dient de bodemprocedure. Bewoner Daan wacht die procedure rustig af, en ziet nog geen aanleiding om op zoek te gaan naar een ander dak boven z'n hoofd. 'Ik ben er mee bezig dat deze plek terugkomt bij de rechtmatige mensen van de stad. Ik ben onderdeel geworden van de gemeenschap van Amsterdam [...] en ik vind het belangrijk dat vrijplaatsen blijven bestaan in deze stad. Daar blijf ik me voor inzetten.'

