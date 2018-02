Filiaal Amsterdam Cheese Company op Damrak blijft voorlopig open

Het filiaal van de Amsterdam Cheese Company aan de Damrak mag voorlopig open blijven. Mede-eigenaar Quirijn Kolff is opgelucht.

Het is een goede dag voor Quirijn Kolff van de Amsterdam Cheese Company. Vandaag oordeelde de rechter dat het filiaal aan de Damrak open mag blijven, tot de Raad van State uitspraak doet.

De mede-eigenaar van de Amsterdam Cheese Company zit in de clinch met de gemeente, omdat zij vindt dat de kaaswinkel een toerismewinkel is en daarom niet thuis hoort aan het Damrak. Sinds 6 oktober mogen er geen toerismewinkels meer worden geopend in het centrum en het filiaal van Kolff is na die datum geopend.

Clinch gemeente

Eerder vandaag spraken wij met Kolff en zei hij dat hij het totaal niet eens is met de gemeente, die zegt dat zijn winkel een toerismewinkel is. Volgens Kolff richt de Amsterdam Cheese Company zich op een internationaal publiek. 'Ons concept is dat kaas voorverpakt is. Dat is de enige manier om kaas te kunnen lanceren als product. Maar als je naar de kaaswinkel op de Elandsgracht gaat, koop je precies dezelfde kwaliteitskaas.'

Bij kaashuis Tromp aan de Elandsgracht herkennen zij zich niet in het concept van de Amsterdam Cheese Company. 'Ik denk dat als je prijskaartjes in het Engels ziet en voorverpakte kaas, dan weet je dat de winkel gericht is op toeristen.'

'Geen toeristenwinkel'

Volgens Kolff zijn er geen redenen om te denken dat zijn kaaswinkel dan ook gelijk een toeristenwinkel is. 'Wij verkopen topkwaliteit kaas, daar is een hele grote internationale groep mensen die daar heel blij mee zijn. Ook Nederlanders. Het is een product uit Nederland, door onze boeren gemaakt, die vroeg opstaan om ons nationale erfgoed te maken.'

Kaashuis Trump vindt weer dat zij zich onderscheiden door kwaliteitskaas te maken: 'Wij verkopen ook kaas aan toeristen, maar wij zorgen wel dat we ons richten op dat de beste kaas bij de toerist terecht komt,en niet dat kaas bij de toerist komt. We willen het beste voor onze klant.'

De Raad van State doet naar verwachting eind juli uitspraak.