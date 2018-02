Hoofdcommissaris: geen tijd om grote drugsbazen op te sporen

De politie in Amsterdam heeft geen tijd voor de opsporing van kopstukken die zich bezighouden met grootschalige drugshandel. 'Wij komen te weinig toe aan de structurele onderzoeken: de echte bazen in de internationale drugshandel.'

Dat stelt hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg vanavond in het AT5-porgramma Het Verhoor. Hij zegt dat naar aanleiding van de schietpartij in een buurtcentrum op Wittenburg, anderhalve week geleden.



'We komen te weinig toe aan de structurele onderzoeken: de echte bazen in de internationale drugshandel. En we weten: een hoofdstad met deze infrastructuur, met de omvang van drugsgebruik in de stad, daar zit natuurlijk een deel van de oorzaak van liquidaties: ruzies, concurrentie, afgepakte partijen drugs en belangen in de cocaïne-handel.'

Grip kwijt

De hoofdcommissaris beaamt voor een deel de grip kwijt te zijn. 'We hebben de afgelopen jaren ernstige misdrijven als woninginbraken en overvallen teruggebracht, maar dat heeft wel focus gekost. Bijvoorbeeld aan toezicht en handhaving in het verkeer, maar we komen ook te weinig toe aan de grote organisatoren van de drugshandel.'

De politie heeft het simpelweg te druk met andere onderzoeken, legt de Amsterdamse politiechef uit. 'Wij zijn voor 60 á 70 procent met liquidaties bezig en voor de rest vooral met radicalisering en terrorisme-onderzoeken.'

Enorme gebruikers-markt

'Aan de ene kant hebben wij een gebruikers-markt waar eigenlijk weinig in fout gaat, die bijna normaal lijkt, maar we moeten wel beseffen dat achter die enorme stroom van drugs in de stad een enorme georganiseerde misdaad zit.'

We moeten ook reëel zijn: in deze stad is ook een enorm grote markt van verbruik. Achter alle drugsverbruik zit ook een markt van aanvoer. Dat is ook een realiteit waarin we leven, maar er moet echt meer focus komen op de bovenkant van de drugshandel', besluit Aalbersberg.