Beloning van 15.000 euro voor gouden tip liquidatie Oost in 2016

De politie looft een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip op een mislukte liquidatie in Oost twee jaar geleden.

Het incident gebeurde in de nacht van 11 op 12 december in 2016, waar bewoners van de IJburglaan rond 4.00 uur werden opgeschrikt door schoten en kabaal. Op straat wordt een zwaargewonde 41-jarige man aangetroffen. Het slachtoffer is een bekende van de politie.

De 41-jarige man wordt overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij geopereerd wordt. Het slachtoffer overleeft de schietpartij ternauwernood. De politie gaat ervanuit dat het om een liquidatiepoging gaat.

De man is vermoedelijk onder vuur genomen door een schutter. Een tweede dader wachtte hem op in een auto, dat vermoedelijk een Volkswagen Golf type 4 is geweest.