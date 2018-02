Politie: 'Zorgen om wildheid en bruutheid bij liquidaties, die soms al voor 3.000 euro worden gepleegd'

De politie maakt zich grote zorgen om het type daders dat zich bezighoudt met liquidaties. 'We horen bedragen tussen de 3.000 en 5.000 euro voor een liquidatie.'

De Amsterdamse hoofdcommissaris zegt dat er sprake is van een patroon bij de daders: 'kansarm, weinig vooruitzichten, weinig gewetenbewustzijn. En dat is een gevaarlijke mix om dan verleid te worden tot dit soort zaken', concludeert Pieter-Jaap Aalbersberg in het AT5-programma Het Verhoor.

Bruutheid

'In de jaren '80 en '90 kwamen professionele hitmen uit het buitenland voor vijftigduizend euro hierheen. De afgelopen jaren zien we jonge jongens uit Amsterdam. En dat zou in deze zaak ook wel eens zo kunnen zijn.' De hoofdcommissaris doelt met 'deze zaak' op de daders van de schietpartij in een buurtcentrum op Wittenburg. Daar kwam op 26 januari de 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven.

'We horen nu soms bedragen van tussen de 3.000 en 5.000 euro voor een liquidatie. En daarmee is het amateurisme, de ongecontroleerdheid en de bruutheid van het geweld een nieuwe zorg voor ons.'

Kansarm

'Hoe halen ze het in hun hoofd om overgehaald te worden door dit soort bruut geweld? Dat is ook een vraag waar we met de gemeente en het Openbaar Ministerie naar kijken. Ja, alle focus ligt op opsporen en voor de rechter brengen, maar uiteindelijk willen we dat dit niet blijft gebeuren en we dit kunnen voorkomen,'

Aalbersberg kan niet zeggen hoeveel van dit soort jongens er in de stad rondlopen.'We zien ook vaak jongens die nog niet bij ons bekend waren. En soms ook wel, uit de Top600 bijvoorbeeld.'