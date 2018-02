Petitie voor gekozen burgemeester meer dan 1200 keer ondertekend

De petitie op kiesdeburgemeester.nl is na vier dagen meer dan 1200 keer ondertekend. Dat betekent dat de gemeenteraad het plan op de agenda moet zetten.

Initiatiefnemer Niesko Dubbelboer is voorzichtig positief en zal dat ook door laten schemeren in het aankomende persbericht. 'Er spreekt wel blijdschap in uit, want het is heel snel gegaan. En dit toont ook wel het gevoel dat wij zelf hebben, dat mensen echt wel behoefte hebben om zeggenschap te hebben over wie de burgemeester wordt in Amsterdam.'

De volgende horde is dan dat de raad meegaat in het plan om de kandidaten voor het burgmeesterschap in een vroeg stadium bekend te maken. Vervolgens moeten Amsterdammers dan middels een referendum aangeven wie zij willen als burgemeester. Zover is het politiek gezien nog niet en er zijn ook nog wat juridische obstakels, zo zou het volksinitiatief niet bedoeld zijn om een individuele benoeming van iemand af te dwingen.

Lees ook: Petitie brengt gekozen burgemeester stapje dichterbij

Meer zeggenschap

Volgens hoogleraar staatsrecht Leonard Besselink is het onmogelijk voor Amsterdammers om iemand als burgemeester te kiezen. 'Als het gaat over: 'Ik wil mevrouw A als kandidaat', dat kan gewoon niet. Dat is uitgesloten in de regeling.'

Daar is Dubbelboer wel van op de hoogte. 'Wij beginnen geen initiatief die een persoon is gericht. Wij hebben hier de procedure om Amsterdammers meer zeggenschap te geven over wie de burgemeester wordt, zonder ons daarbij specifiek te richten op een bepaald persoon.'

Lees ook: Meerderheid raad staat welwillend tegenover mogelijkheid gekozen burgemeester

Bekendmaking kandidaten

Dan is er nog een hobbel, namelijk dat het wettelijk niet aan de gemeenteraad is om de namen van de burgemeesterskandidaten bekend te maken.

Ook daar heeft Dubbelboer een oplossing voor: 'Als kandidaten zich zelf bekendmaken, dan mag het wel. Het is juridisch een mooi spel, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het simpele democratische feit dat Amsterdammers meer zeggenschap willen hebben over wie hun burgemeester wordt, dat we dat gewoon gaan regelen.'