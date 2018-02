Winkeldief vlucht voor politie en springt in het water in Centrum

Bij de Nicolaas Witsenkade is vanavond een man in het water gesproken tijdens een politieachtervolging. Na de melding is hij op eigen kracht in een bootje langs de kade geklommen.

Volgens de politie ging het om een winkeldief die producten had ontvreemd uit een supermarkt aan de Stadhouderskade. Hierdoor werd de politie ingelicht, waarna de winkeldief er vandoor ging.

Tijdens het vluchten sprong de dief in het water langs de Nicolaas Witsenkade, waarna de brandweer en een ambulance werd opgeroepen. De supermarktdief, die daarna slachtoffer was geworden van zijn eigen vluchtpoging, is op eigen kracht naar een bootje langs de kade geklommen. Daar werd hij met een ladder uit het water 'gered'.

De winkeldief is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Na een controle zal hij daar worden aangehouden.