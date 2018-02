Gretig Ajax klopt defensief Roda JC in doelpuntrijk duel

In een sportief duel heeft Ajax vanavond een defensief spelend Roda JC over de knie gelegd. In de debuutwedstrijd voor de van Midtjylland overgekomen Deen Rasmus Kristensen wonnen de Amsterdammers met 2-4.

Van een sterk begin aan Amsterdamse zijde was zeker geen sprake. Na balverlies van Lasse Schöne kwamen de Limburgers in de tweede minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Feyenoord-huurling Gustafson. Hij tikte de bal van dichtbij binnen, waarbij Onana niet vrijuit ging.

Terwijl Roda met counters voortborduurde op de succesformule die de vroege voorsprong had opgeleverd, probeerde Ajax een gaatje te vinden in de Kerkraadse defensie. Dat lukte Donny van de Beek als eerste, die in de 11e minuut de bal na een voorzet van de Argentijnse back Tagliafico achter doelman Jurjus schoof.

Ziyech

Een klein kwartier later was de voorsprong een feit, want in de 24e minuut poeierde Hakim Ziyech de bal van ruim buiten het zestienmetergebied tegen de touwen: 1-2 Gefrustreerde gebaren naar de meegereisde aanhang liet hij ditmaal achterwege: in plaats daarvan ging hij met zijn armen over elkaar staan.

De tweede helft leek een stuk saaier te worden, totdat Klaas-Jan Huntelaar na een fraaie combinatie in de 73e minuut de 1-3 noteerde. Lang kon Ajax niet van de uitgebreide voorsprong genieten, want de Belg Vancamp werkte de bal vijf minuten later achter Onana. Twee minuten later was Huntelaar opnieuw trefzeker: 2-4.