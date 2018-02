CBS: Huizenprijzen in 2017 opnieuw gestegen

De huizenprijzen zijn in 2017 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

Landelijk kost een huis gemiddeld 263.300 euro. In Amsterdam is de gemiddelde prijs van een woning 407.670 euro. In 2017 zijn de verschillen in huizenprijzen tussen de gemeenten in Nederland weer groter geworden dan in 2016.

Als gemiddelde verkoopprijs hanteert het CBS het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte woningen in een jaar tijd. Er is geen correctie voor het soort en de kwaliteit van de woning.

Amsterdam valt binnen de 10 procent duurste gemeenten van Nederland. Binnen die categorie valt de verkoopprijs tussen de 337.000 en 776.000 euro. De huizenprijzen stijgen al een aantal jaar hard in de stad. Omdat steeds meer expats en investeerders of beleggers woningen voor hoge prijzen kopen, worden de prijzen verder en verder opgestuwd. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet de huizenmarkt in de stad als oververhit.