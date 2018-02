Lasse Schöne: 'Snel tegendoelpunt mag ons niet overkomen'

'Te snel', zo noemt Lasse Schöne de eerste goal van Roda JC gisteravond. De openingstreffer van Gustafson viel al in de tweede minuut.

'We hebben het er in het begin van het seizoen over gehad dat we er vaak in de beginfase niet bij waren en er eentje tegen kregen. Gelukkig hebben we de kwaliteit om dat recht, maar het is natuurlijk niet de bedoeling', zegt de middenvelder. 'We moeten wel geconcentreerd aan de wedstrijd beginnen en dit mag ons niet overkomen.'

Ondanks de snelle 1-0 achterstand is Schöne niet van mening dat de ploeg in de problemen is gekomen. 'Dat hebben we goed recht gezet.' Ajax versloeg Roda uiteindelijk met 2-4.

