Ten Hag: 'Ziyech was ongelooflijk goed'

Ajax-trainer Erik ten Hag kijkt tevreden terug op de 2-4 overwinning op Roda JC gisteravond. 'Hoe de achterstand binnen 25 minuten gerepareerd wordt tot een 2-1 voorsprong, dat was uitstekend.'

'Ik denk dat Roda daar absoluut geen antwoord op had, hoe wij dat deden. En dat was goed om te zien. Ook de spelvreugde daarbij. Ik denk alleen dat we in die fase nog veel meer goals moeten maken', zegt Ten Hag.

Lees ook: Gretig Ajax klopt defensief Roda JC in doelpuntrijk duel

Aan het eind van de wedstrijd mocht het hier en daar wat rustiger van de trainer. 'In de eindfase zijn we te geforceerd. Dan schieten we af en toe te wild waarbij een extra pass nog een betere kans kan opleveren en dus meer goals.'

Lees ook: Lasse Schöne: 'Snel tegendoelpunt mag ons niet overkomen'

Over Ziyech was Ten Hag erg te spreken. 'Vandaag was hij ongelooflijk goed. Heel veel goede keuzes aan de bal. Of de eindpass zoekend of de spelverplaatsing zoekend. Heel balvast dus en hij maakt natuurlijk een geweldige goal en ik heb daarvan genoten.'