Wethouder Udo Kock schrok bij aantreden: 'Financiën waren een chaos'

Wethouder Udo Kock van Financiën is geschrokken van de chaos die hij aantrof toen hij aantrad als wethouder. 'Ik heb af en toe wel momenten gehad dat de moed mij in de schoenen zonk.'

Dat het een puinhoop was werd hem op dag één al duidelijk. 'De vraag aan mij was niet: wil je wethouder worden, maar luidde: we hebben een groot probleem: de financiën zijn chaotisch. Wil je helpen dat probleem op te lossen?' De wethouder doet de uitspraken in een interview in de Telegraaf.

Geen grip op financiën

Uiteindelijk is Kock 3,5 jaar bezig geweest met het op orde maken van zijn afdeling. 'We hadden echt geen grip op de financiën. Nu, na drieënhalf jaar, moet je - en dat is ook danzij alle mensen op de afdeling - conlcuderen dat het op orde is en we er weer grip op hebben. Dat is niet altijd leuk als je "kille saneerder" naar je hoofd geslingerd krijgt, maar ik heb het heel zakelijk benaderd en gedaan wat nodig was.'

Binnenhalen Brexit-bedrijven

De wethouder is een groot voorstander van het binnenhalen van grote buitenlandse bedrijven door bijvoorbeeld Brexit. Ook in het interview steekt hij dat niet onder stoelen of banken. 'Ik ben verbaasd - hoe zeg ik dat diplomatiek - over linkse partijen die zo afwijzend tegen tegenover het binnenhalen van buitenlandse bedrijven staan. Ik begrijp dat gewoon niet. We weten dat elke baan bij een buitenalnds bedrijf, één nieuwe baan oplevert voor een Amsterdammer. Het meest sociale wat je dus kunt doen is: veel buitenlandse bedrijven binnenhalen, die hier banen creeëren voor Amsterdammers die nog geen baan hebben.'

Gesprekken met honderd bedrijven

Kock onthuld dat er nu 'actieve' gesprekken lopen met honderd bedrijven in het buitenland die naar Amsterdam willen komen, ook in verband met Brexit. 'We zetten nu een team op, om actief bedrijven die Engeland willen verlaten en verbonden zijn aan de EMA, deze kant op te halen. De schatting is dat dat om duizend tot drieduizend bedrijven gaat. Een deel daarvan wil daar weg en wij willen hen zo goed mogelijk facaliteren', zegt de wethouder in de krant.

Niet meer eenzaam

Het vertrek van Kajsa Ollongren naar Den Haag heeft nog een onverwacht voordeel opgeleverd voor loco-burgemeester Udo Kock. 'Het op orde brengen van de financiën was af en toe best een beetje eenzaam. Dat ben ik nu niet meer.'