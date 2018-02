Historische tramlijn misschien verleden tijd in nieuwe wijk

In de nog te bouwen wijk Havenstraat is er straks wellicht geen plek meer voor de historische tramlijn. Nu vertrekt de oude tram vanaf dit gebied.

De Elektrische Museumtramlijn Amsterdam, zoals de lijn voluit heet, heeft geen financieel meerjarenplan kunnen overleggen aan stadsdeel Zuid. Pas als ze met een plan komen, krijgt de stichting een plekje in de nieuwe wijk, zo schrijft De Telegraaf.

In de wijk Havenstraat moeten 500 middenhuurwoningen komen. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Dat betekent dat er alsnog een stallingshal en tramlijn kunnen komen als er een goed plan wordt aangeboden.

Rober Logger van de Musuemtramlijn laat weten dat ze woensdag gaan praten met wethouder Eric van der Burg over de toekomst van de remise op de Havenstraat. Er is nog veel onduidelijkheid over het plan dat moet worden ingediend. De organisatie zou het naar eigen zeggen geen probleem vinden om de remise aan de Havenstraat te verlaten, er zouden genoeg plekken zijn om een nieuwe remise te bouwen. Bijvoorbeeld in de richting van Amstelveen.