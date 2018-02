Ravage op Utrechtsebrug na ongeval; deel A2 afgesloten

Op de Utrechtsebrug zijn vier auto's betrokken geraakt bij een ongeval. Twee personen raakten gewond en zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De A2 is afgesloten bij knooppunt Amstel richting de stad.

Het verkeer op de A2 richting de stad wordt bij het knooppunt omgeleid over de A10. De verbinding naar de Utrechtsebrug en de Rivierenbuurt is volledig afgesloten. Door de afsluiting is er langzaamrijdend verkeer ontstaan op de toerit A10.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) is ter plaatse voor onderzoek. De plek van het ongeluk wordt nu opgeruimd. De politie verwacht dat de weg rond 10.45 uur weer open is.