Auschwitz Comité vreest opnieuw vertraging bouw Holocaust-monument

Opnieuw dreigt de bouw van het Holocaust Namenmonument te worden vertraagd. Bezwaren van omwonenden kunnen uitmonden in slepende rechtszaken, vreest Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. 'Wie kan er nu op tegen zijn dat dit monument er komt?'

Dat zei hij gisteren bij de proefopstelling van het monument in Vianen, waarvoor ook ontwerper Daniël Libeskind vanuit New York naar Vianen was gekomen. Amsterdamse belanghebbenden, onder wie omwonenden van de beoogde locatie aan de Weesperstraat, konden tot gisteren bezwaar maken. Hoe vaak dat is gebeurd weert hij nog niet, maar Grishaver zegt tegen De Telegraaf dat er vrijwel zeker bezwaren zijn binnengekomen.

Het is de bedoeling dat de bouw van het monument voor de zomervakantie begint, maar Grishaver sluit niet uit dat het later wordt omdat 'belanghebbenden gaan vragen om opschorting van de bouw'. Toch verwacht hij dat het monument eruiteindelijk komt, te meer omdat het Rijk ruim twee miljoen bijdraagt aan de bouw. Libeskind benadrukt het belang van de gedenkplaats. 'Nederland is een van de laatste landen dat nog geen nationaal monument heeft voor alles slachtoffers van de Holocaust.'

