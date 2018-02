Ambulancemedewerkers doen ook komende week niet meer dan nodig

Ambulancemedewerkers gaan ook volgende week weer protesteren. Afgelopen maandag begonnen ze met hun stiptheidsacties en vakbond FNV laat weten dat het protest een week is verlengd.

De stiptheidsactie houdt in dat het ambulancepersoneel in de stad niet meer doet dan nodig is. Zo houden ze zich strikt aan werktijden en pauzes. Daarnaast vullen ze bepaalde formulieren niet meer in. De vakbond benadrukt dat de veiligheid van patiënten niet in gevaar zal komen.

'Niet snel genoeg'

Het ambulancepersoneel voert actie tegen de 'onaanvaardbaar' hoge werkdruk. Volgens FNV is er een personeelstekort, waardoor de medewerkers hun werk niet goed meer kunnen uitvoeren. Een gevolg is bijvoorbeeld dat ambulances niet snel genoeg bij een melding kunnen zijn.

Er wordt niet alleen actiegevoerd in Amsterdam ook in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Holland-midden houden ambulancebroeders stiptheidsacties.

