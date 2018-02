Sneeuwval op komst, overlast verwacht tijdens vrijdagmiddagspits

Voor de tweede keer dit jaar moeten we ons opmaken voor een laag sneeuw. Het front bereikt ons morgen aan het begin van de middag en zal de stad bedekken onder een laag sneeuw van enkele centimeters.

De sneeuwbuien trekken vanuit het westen ons land binnen en bereiken rond 11.00 uur de kust, verwacht Weeronline-weerman Yannick Damen. 'In Amsterdam gaat het dan rond het middaguur sneeuwen, waarbij een à twee centimter kan vallen.'

Dat lijkt mee te vallen, maar in combinatie met de voorspelde lage temperatuur zal dat voor het verkeer de nodige overlast opleveren. 'De temperatuur ligt rond het vriespunt, dus dan blijft de sneeuw liggen en kan het glad worden.'

Vrijdagmiddagspits

Omdat het sneeuwfront zeer langzaam richting het oosten trekt, verwacht Damen dat de vrijdagmiddagspits in de stad - die traditioneel vroeger op gang komt dan de avondspits op andere dagen - er hinder van ondervindt. De kofferbak vullen met dekens en noodproviand lijkt niet nodig, je rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden wel.

Vergeleken met vrijdag belooft zaterdag een mooie dag te worden, waarop de zon zich in ieder geval regelmatig laat zien en het kwik stijgt naar 5 à 6 graden. In de nacht naar zondag trekt er opnieuw een sneeuwfront over, al zal daar voornamelijk natte sneeuw uit vallen.