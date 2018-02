Politie omsingelt woning voor 'inbreker' in ondergoed

Een vrouw in Duivendrecht heeft vannacht 112 gebeld nadat ze had gehoord dat er iemand in haar woning was. De uitgerukte agenten stonden raar te kijken toen ze eenmaal het huis aan de Basilicumhof hadden omsingeld.

De politie ging met veel mensen op de melding af. Ook toen agenten al ter plaatse waren, gaf de vrouw door dat ze nog steeds geluiden hoorde in haar huis.

Slechte communicatie

Agenten konden aan de achterkant van de woning inderdaad zien dat er iemand in het huis was; een persoon in ondergoed en met een slaperig gezicht, schrijft de politie Diemen Ouder-Amstel op Facebook. Het bleek de zoon van de bezorgde vrouw.

Hij had niet duidelijk doorgegeven dat hij die avond thuis zou zijn, waardoor hij zijn moeder de stuipen op het lijf joeg. De uitgerukte agenten konden onverrichter zake weer vertrekken.