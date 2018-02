Peter R. de Vries blijkt goede penvriend van topadvocaat Gerard Spong

Peter R. de Vries en topadvocaat Gerard Spong blijken al tijden lang penvrienden te zijn van elkaar. En de brieven die ze schreven worden nu gepubliceerd in een boek.

In het boek krijgt de lezer een interessant kijkje in de gedachtegangen van de misdaadjournalist en advocaat over actuele zaken en over elkaar. Ze schreven elkaar volgens uitgever Balans over bedreigingen, waar ze wakker van liggen en hoe ze omgaan met emoties. In de brieven zijn de twee het vaak met elkaar eens, maar ze botsen ook.

Veel informatie die ze met elkaar deelden is vertrouwelijk. Vandaar de titel van het boek: PS: dit is vertrouwelijk. In één van de brieven doet De Vries een boekje over over de dagelijkse bedreigingen die hij ontvangt.

Zo vraagt Peter R. de Vries raad aan Spong: 'Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat er op met name de social media wordt betoogd dat ik "om zeep moet worden gebracht", dat ik een "smerige landverrader" ben, een "gore nazi", een "corrupte hond", een "hoerenloper" of een "nikkervriendje". Uiteraard ontbreken ook alle ernstige ziektes niet in hun verwensingen – met veel spelfouten. Wat ik me afvraag is waar de grens eigenlijk ligt?'

In het antwoord vraagt Spong zich onder andere af hoe De Vries omgaat met een bedreiging van personen als Willem Holleeder. Het boek ligt vanaf vandaag in de winkel.