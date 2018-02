Man wordt na avondje stappen op Rembrandtplein met glas in gezicht geslagen

Een hersenschudding, een gat in zijn hoofd en een gebroken neus is wat een man overhoudt aan een stapavond op het Rembrandtplein. Hij is nog steeds herstellende van zijn verwondingen. De politie toont nu camerabeelden van de daders.

Het is de nacht van 25 op 26 november van het vorig jaar, als de groep van het slachtoffer het aan de stok krijgt met een paar andere mannen. Plots wordt er een kopstoot uitgedeeld en escaleert de situatie volledig. Over en weer wordt er geslagen en geschopt. De hele vechtpartij wordt op bewakingscamera's vastgelegd en wordt nu getoond in het AT5-programma Bureau 020.

Slachtoffer zwaargewond

Maar buiten het zicht van de camera's wordt het slachtoffer tegen de grond gewerkt. De dader slaat de man met glas in zijn gezicht. Zwaargewond wordt het slachtoffer later naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar twee mannen die betrokken waren bij de vechtpartij. Allereerst de man die de kopstoot uitdeelde: een kale man met een snor en baard en een donkere jas aan. Ook wordt er gezocht naar een man die het slachtoffer heeft vastgehouden. Deze man was gekleed in een donkere jas en heeft donker haar.

Mensen die meer over de zaak weten wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.