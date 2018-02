Schaatsen of niet? IJsmeester kan niet wachten: 'Het leeft in het dorp'

Het is al een paar dagen ijskoud. Als de temperaturen overdag rond het vriespunt schommelen, wordt menig schaatsliefhebber al zenuwachtig: kan er geschaatst worden of niet? IJskenner Jelle Attema, bestuurslid van schaatsclub Hard Gaat 'ie in Landsmeer ging de ijsdikte opmeten vanochtend.

'Het heeft gevroren. En ik hoop dat het voldoende is, want het leeft wel in het dorp', zegt Attema vol goede moed. 'We willen dit weekend eigenlijk schaatsen op de baan.'

Gewapend met een peilstok en in een warme jas gaat Attema richting de plas bevroren water. Met een flinke kracht doorklieft hij het ijs met de peilstok. 'Hij geeft drie centimeter aan. En dat is te weinig. Voor kinderen moet je sowieso vier of vijf hebben. En voor de volledige bezetting moet je zeven centimeter hebben, dus er moet nog een nachtje bij.'

Helaas dus, blijft de ijsbaan voorlopig nog gesloten. 'Ik had er meer van verwacht. En als de voorspellingen goed zijn dan lukt het net niet', zegt een teleurgestelde Jelle Attema.