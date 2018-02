Nieuwe terminal voor touringcars bij station Duivendrecht

Naast station Duivendrecht komt een nieuwe terminal voor internationale touringcars. Halverwege volgend jaar wordt de terminal in gebruik genomen voor een periode van tien tot vijftien jaar.

De terminal bij Duivendrecht past in het beleid van de stad om het touringcarverkeer uit de binnenstad te weren. Ook wil het stadsbestuur de terminals op beter bereikbare plekken plannen. 'Op deze manier creëren we terminals die zowel goed bereikbaar zijn als comfortabel zijn en maken we ruimte op steeds drukker wordende locaties zoals station Sloterdijk', zegt wethouder Litjens.

Op station Sloterdijk is momenteel al een kleine terminal aanwezig waar internationale tourbussen stoppen om toeristen af te zetten of op te pikken. Bussen van ondermeer Flixbus en Ouibus stoppen hier nu. Als de terminal op Duivendrecht open gaat, zal die bij Sloterdijk verdwijnen. Ook de locatie voor Eurolinesbussen zal verdwijnen.

Van de nieuwe terminal bij Duivendrecht gaan vanaf medio 2019 acht tot tien bussen per uur gebruik maken.